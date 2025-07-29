الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل طعن طالبا عاتبه على ممارسة أعمال مخلة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل طعن طالبا بكلية طب أسنان، أثناء معاتبته بممارسة أعمال مخلة داخل كومبوند بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

عاطل يطعن طالبا بكلية طب أسنان داخل كومبوند بأكتوبر

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض "أحمد حسام" طالب بكلية طب أسنان، لاعتداء بسلاح أبيض من شاب، بعدما لاحظ وجوده مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة أمام عمارات "دار مصر" بطريق الواحات، فوجه عتابا لهما، ما أثار غضب الشاب الذي عاجله بطعنة نافذة.

 

وتم نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث يخضع للرعاية المركزة منذ 3 أيام، وسط حالة صحية حرجة. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على الفتاة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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قاضي معارضات الجيزة الجيزة مدينة 6 أكتوبر أمن الجيزة

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