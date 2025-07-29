بالمزمار والزغاريد، الفائزون في"الموسيقيين" يحتفلون بنجاحهم بالتجديد النصفي (فيديو)

احتفل أعضاء نقابة المهن الموسيقية بنتيجة التجديد النصفي بالزغاريد والمزمار البلدي، داخل النقابة.

وكانت نقابة الموسيقيين أعلنت عن فوز كل من الفنان حلمي عبد الباقي ونادية مصطفي وأحمد العيسوي ومحمد صبحي وعلاء سلامة ومنصور الهندي في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وشارك سعد الصغير في انتخابات التجديد النصفي وسط أجواء من الحماس والتفاعل، حيث أضفى حضوره حالة من المرح بحركاته العفوية وتفاعله مع أعضاء الجمعية العمومية، وتحولت الأجواء إلى مشهد مثير عندما التقى بالفنان حلمي عبد الباقي.

تصريحات مثيرة للجدل

وفي حديث جانبي بين الفنانين، أطلق سعد الصغير تصريحا مفاجئا، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا يريدون دفع أموالًا للحصول على عضوية النقابة، بعد نجاحها الكبير في السنوات الماضية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه نقابة المهن الموسيقية جدلًا واسعًا حول معايير العضوية، خاصة بعد القرارات المتعلقة بسعد الصغير نفسه والخلافات حول شروط الانضمام للنقابة.

وحرص كل من سعد الصغير وطارق عبد الحليم على الإدلاء بصوتيهما في انتخابات التجديد النصفي.

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