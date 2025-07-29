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خارج الحدود

تايلاند تكشف عدد الجنود الأسرى الكمبوديين لديها

المعارك بين تايلاند
المعارك بين تايلاند وكمبوديا

قال المتحدث الرسمي باسم  القوات البرية التايلاندية اللواء وينثاي سوفاري،  اليوم الثلاثاء، أن القوات البرية التايلاندية أسرت 18 عسكريا كمبوديا خلال اشتباك على الحدود.

تايلاند تأسر 18 جنديا كمبوديا في المعارك
 

وأضاف المتحدث باسم القوات البرية التايلاندية: "أبلغت المنطقة العسكرية الثانية للقوات البرية عن أسر 18 عسكريا كمبوديا إثر اشتباك على جزء من الحدود في إقليم سيساكيت".

وتابع أنه "يتم تقديم الرعاية الطبية للعسكريين الكمبوديين الجرحى، ويتم احتجاز الأسرى وفقا لاتفاقية جنيف بالكامل". وبحسب القائد، استخدم العسكريون الكمبوديون أسلحة ثقيلة ومدافع هاون لقصف الأراضي التايلاندية.

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واستطرد: "أمرت القيادة التايلاندية وحدة الفرسان المدرعة الخاصة (استخبارات عسكرية ميكانيكية) بقمع النيران وتطهير المواقع الكمبودية. خلال العملية، تم أسر 18 عسكريا كمبوديا، واستسلم الكثير منهم دون قتال".

وأشار إلى أنه في المواقع الكمبودية المدمرة، بالإضافة إلى العسكريين الكمبوديين الذين استسلموا، كان هناك رقيب أول كمبودي مصاب في ذراعه وفخذه، وجثتا عسكريين كمبوديين قتيلين.

وقال: "تم نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج. ستعيد قواتنا الجثث إلى الجانب الكمبودي، وفقا لتقاليد احترام جثث العسكريين القتلى من العدو".

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