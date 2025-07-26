أول تعليق من ترامب على الصراع الدائر بين كمبوديا وتايلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت: سأطلب وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند.

صراع جديد يطل من آسيا على العالم

خلال الأيام القليلة الماضية، تبادلت القوات الكمبودية والتايلاندية إطلاق النار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل.

تبادل لإطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

وتقاذف البلدان اتهام الآخر بالمسؤولية عن الاشتباك الجديد، وأنه من بدأ بإطلاق النار، في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.

وتحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بـ"المثلّث الزمردي" تتقاطع فيها حدود البلدين مع لاوس في مايو الماضي، إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.

ومن حينها، يتقاذف الطرفان الاتهامات ويتبادلان الردود الانتقامية وقيّدت تايلاند حركة العبور عبر الحدود، فيما علّقت كمبوديا بعض الواردات.

والأربعاء، طردت تايلاند السفير الكمبودي واستدعت مبعوثها إلى بنوم بنه بعدما فقد جندي تايلاندي ساقه في انفجار لغم أرضي في ظلّ احتدام النزاع الحدودي بين البلدين.

وبحسب «فرانس برس»، قال مصدر حكومي كمبودي إن أعمال العنف تجدّدت صباح الخميس بالقرب من معبدين على الحدود بين مقاطعة سورين التايلاندية وأودار مينشي الكمبودية.

رواية كمبوديا بشأن التصعيد الأخير

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، في بيان إنّ "الجيش التايلاندي انتهك سلامة أراضي مملكة كمبوديا بشنّه هجوما مسلّحا على القوات الكمبودية المتمركزة للدفاع عن أراضيها السيادية".

وأضافت "ردّا على ذلك، مارست القوات المسلحة الكمبودية حقّها المشروع في الدفاع عن النفس، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي، لصدّ التوغّل التايلاندي وحماية سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها".

رواية تايلاند بشأن التصعيد الأخير

بالمقابل، أعلن الجيش التايلاندي أنّ "القتال بدأ عندما سمعت وحدة تحرس معبد تا موين طائرة بدون طيار كمبودية تحلّق في السماء".

وأضاف الجيش "اقترب من السياج الشائك الحدودي بين البلدين ستة جنود كمبوديين مسلّحين، أحدهم يحمل قذيفة صاروخية".

وبحسب الجيش التايلاندي "صاح عدد من عناصره محذّرين العسكريين الكمبوديين الستة من الاقتراب، لكن القوات الكمبودية أطلقت النار باتجاه الجانب الشرقي من المعبد، على بُعد حوالي 200 متر من القاعدة التايلاندية".

وناشدت تايلاند رعاياها في كمبوديا مغادرتها إثر الاشتباكات الحدودية.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، إن الصين حذرت مواطنيها من السفر إلى مناطق النزاع بين كمبوديا وتايلاند.

فيما طالب رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل، على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين كمبوديا وتايلاند.

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