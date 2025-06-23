الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

الصين تحذر من تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد العالمي

الصين، فيتو
الصين، فيتو

حذرت الصين من تداعيات الصراع بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد العالمي، ومن خطر توسع الحرب بين طرفي الصراع.

وكانت القناة 7 الإسرائيلية، أعلنت اليوم الإثنين عن ارتفاع عدد طلبات التعويض التي قدمها إسرائيليون جراء الحرب مع إيران إلى 36465.

كما أوضحت القناة 7 الإسرائيلية أن 29226 طلبا من طلبات التعويض تتعلق بأضرار في المباني،  و3392 من طلبات التعويض تتعلق بأضرار في المركبات و3758 بالمعدات والمحتويات.

وأشارت القناة 7 الإسرائيلية إلي إجلاء نحو 11 ألفا من منازلهم إلى الفنادق ونحو 4 آلاف لجأوا إلى أقارب أو أصدقاء.

وكان جيش الاحتلال أعلن أنه يشن الإثنين ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران، في اليوم الحادي عشر من الحرب بين الدولتين.

وقال في بيان: إن سلاح الجو "يشن حاليا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".

هجوم صاروخي من إيران

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد". 

ودوت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر. 

وتم رفع القيود في وقت لاحق. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات. 

وكانت إسرائيل قد شنت هجمات واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو الجاري، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته إيران. 

وردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالمسيرات على إسرائيل. 

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