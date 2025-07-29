تحقيقات موسعة في اتهام طفل بتشويه وجه زميله في الجيزة

تجري نيابة الطفل تحقيقات موسعة في اتهام طفل بتشويه وجه زميله بـ"موس حلاقة"، إثر مشادة بينهما بدأت بتنمر لفظي في الجيزة.

وتبين من التحريات أن الطفل المجني عليه "معاذ"، طالب بالصف السادس الابتدائي، تعرض لتنمر متكرر من أحد أطفال المنطقة الذي كان يناديه بلقب "التخين"، ما دفعه لمحاولة تجنّب المتهم باستمرار.

وفي يوم الواقعة، حاول المجني عليه الابتعاد كالعادة، إلا أن الطفل الآخر استدرجه بحجة الصلح، وباغته بطعنات في وجهه باستخدام شفرة حلاقة عثر عليها أمام محل، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي عميق بالوجه.

تم نقل الطفل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث خضع لجراحة استغرقت 5 ساعات، بعد رفض أكثر من مستشفى استقباله بسبب حالته الحرجة.

تحرر محضر بالواقعة، وتبين فرار أسرة الطفل المتهم من المنطقة عقب الحادث، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإيداعه إحدى دور الرعاية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

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