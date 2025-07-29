ليفربول يتفق مع ألكسندر إيزاك على تفاصيل عقده

تمكن نادي ليفربول من التوصل لاتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع الدولي السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

ويصر الدولي السويدي، البالغ من العمر 25 عامًا، على مغادرة ملعب "سانت جيمس بارك" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل عقد ألكسندر إيزاك مع ليفربول

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تم الاتفاق بالفعل على شروط عقد مدته 5 سنوات بين إيزاك وليفربول، كما وافق الأخير على منحه راتبا يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويتقاضى إيزاك حاليًا نحو 130 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في نيوكاسل، بينما حاول فريقه التفاوضي لرفع راتبه الأسبوعي.

وشعر ممثلو إيزاك بخيبة أمل في الصيف الماضي عندما رفض المدير الرياضي السابق لنيوكاسل، بول ميتشل، الدخول في مفاوضات جديدة حول تحسين العقد.

ليفربول يواصل مفاوضاته مع نيوكاسل

التحدي الآن في توصل ليفربول إلى اتفاق مع نيوكاسل حول قيمة الصفقة، حيث يرفض الماكبايس التفريط في هدافه بسهولة.

ويطالب مسؤولو "الماكبايس" بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن إيزاك، في حين يعتقد مسؤولو ليفربول أنهم قادرون على حسم الصفقة مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يعقد ممثلو الناديين اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تفاصيل الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.