الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يجتمع بمديري ووكلاء الإدارات

اجتماع تعليم الدقهلية،
اجتماع تعليم الدقهلية، فيتو

اجتمع اليوم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وذلك بحضور  الدكتور عصام عمارة  مدير عام التعليم العام،الدكتور حازم الألفي  مدير عام الخدمات والأنشطة،  أحمد هلال  مدير إدارة شؤون مكاتب وكيل الوزارة، أحمد البكري  مدير المكتب الفني، وليد محيي الدين  مدير إدارة الأمن.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الهامة أبرزها:

-الترحيب بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية في ضوء حركة التغييرات الجديدة التي تمت مؤخرًا.

-التأكيد على تنفيذ توجيهات وقرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بكل دقة والتزام.

-متابعة الأنشطة الصيفية والوقوف على مدى تفعيلها داخل الإدارات التعليمية

-الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد من حيث جاهزية المدارس والتجهيزات الإدارية والفنية.

-متابعة ملف تسكين معلمي مسابقة الـ٣٠ ألف معلم – المرحلة الرابعة (معلم مادة) مع التشديد على مراعاة الضوابط التي تم مناقشتها مسبقًا في عملية التسكين.

وفي ختام الاجتماع وجّه الرشيدي الشكر للحضور مشيدًا بجهودهم وحثّهم على مواصلة العمل الدؤوب والسعي لتحقيق انطلاقة قوية لعام دراسي متميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم بالدقهلية الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم قرارات وزير التربية والتعليم مدير عام التعليم العام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة

الماتشا تحمي من الشيخوخة وأمراض القلب، ولكن يجب تناولها بحذر

ضبط عاطلين ألقيا مياه صرف صحي في ترعة بالشرقية

معامل التنسيق بجامعة سوهاج تستقبل الطلاب الناجحين من المرحلة الأولى في الثانوية العامة

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads