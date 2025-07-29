وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يجتمع بمديري ووكلاء الإدارات

اجتمع اليوم المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وذلك بحضور الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام،الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، أحمد هلال مدير إدارة شؤون مكاتب وكيل الوزارة، أحمد البكري مدير المكتب الفني، وليد محيي الدين مدير إدارة الأمن.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور الهامة أبرزها:

-الترحيب بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية في ضوء حركة التغييرات الجديدة التي تمت مؤخرًا.

-التأكيد على تنفيذ توجيهات وقرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بكل دقة والتزام.

-متابعة الأنشطة الصيفية والوقوف على مدى تفعيلها داخل الإدارات التعليمية

-الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد من حيث جاهزية المدارس والتجهيزات الإدارية والفنية.

-متابعة ملف تسكين معلمي مسابقة الـ٣٠ ألف معلم – المرحلة الرابعة (معلم مادة) مع التشديد على مراعاة الضوابط التي تم مناقشتها مسبقًا في عملية التسكين.

وفي ختام الاجتماع وجّه الرشيدي الشكر للحضور مشيدًا بجهودهم وحثّهم على مواصلة العمل الدؤوب والسعي لتحقيق انطلاقة قوية لعام دراسي متميز.

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