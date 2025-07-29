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أخبار مصر

وزيرالبترول يبحث مع وفد إماراتي تعزيز الاستثمارات وزيادة التعاون في الغاز والتعدين

البترول، فيتو
البترول، فيتو

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة الإماراتي وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين، وهذا في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود وزارة البترول لتحفيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن تذليل العقبات أمام المستثمرين يُعد من أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية. وأوضح نجاح الوزارة في تنفيذ خطة استباقية متكاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي، من خلال تنويع مصادر التوريد، وزيادة الإنتاج المحلي، واستقبال الغاز عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال باستخدام وحدات التغييز العائمة، وهو ما أسهم في تعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمداد.

 

الاستثمار التعديني 

كما استعرض الوزير التقدم المحقق في ملف الاستثمار التعديني، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، وتحديث التشريعات ونظم التراخيص الخاصة باستغلال الذهب والمعادن، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

ومن جانبها، أعربت مريم المهيري عن سعادتها باللقاء، وأكدت تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مصر في ظل العلاقات المتميزة والروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والأستاذ ناصر شومان، وكيل الوزارة للنقل والتسويق، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية.

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