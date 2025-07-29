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ثقافة وفنون

خالد جلال يعلق أعماله الفنية.. ولم يحدد موعد عزاء شقيقه

المخرج خالد جلال،
المخرج خالد جلال، فيتو

علق المخرج خالد جلال أعماله الفنية في الفترة الحالية بسبب وفاة شقيقه، الذى شيعت جنازته، ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد أن وافته المنية مساء أمس.

وحرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان شقيق المخرج خالد جلال إلى مثواه الأخير، ومنهم: "أشرف زكي، محسن منصور، أحمد السقا، فتوح أحمد، منير مكرم، وأشرف طلبة، وأحمد صيام، إلى جانب عدد من الأصدقاء.
 

ويذكر أن خالد جلال هو مخرج مسرحي شهير، تقلد عدة مناصب، حيث يشغل حاليًا منصب رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ورئيس مركز الإبداع الفني.

 

وساهم جلال في اكتشاف عدد كبير من النجوم، من خلال الورشة الفنية التي يديرها ويشرف عليها، ومن بين هؤلاء النجوم: محمد فراج ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد ونضال الشافعي وهشام إسماعيل ومحمد ثروت ومحمد سلام، وآخرين.


 وكان من المفترض أن يجري اليوم المخرج خالد جلال البروفات النهائية لمسرحية “حواديت” التي ستقدم على مسرح سيد درويش في الإسكندرية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو. 

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