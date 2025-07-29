الثلاثاء 29 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن: أجرينا كشف مخدرات على 55 ألف سائق بعد حادث فتيات الطريق الدائري الإقليمي

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات على نحو 55.5 ألف سائق خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، وذلك في أعقاب حادث وفاة عدد من الفتيات بقرية كفر السنابسة التابعة لمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماعها والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الحملات تمت بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، وشملت جميع محافظات الجمهورية، في إطار تعزيز الرقابة على السائقين وضمان السلامة العامة على الطرق.

حملة توعوية موسعة استهدفت نحو 13.700 سائق

كما تم تنفيذ حملة توعوية موسعة استهدفت نحو 13.700 سائق في 20 محافظة، بهدف التوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وأهمية إجراء الكشف الدوري للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الدولة لتعزيز السلامة المرورية، وتحقيق أعلى درجات الحماية للمواطنين من مخاطر القيادة تحت تأثير المخدرات، وذلك بالتوازي مع حملات الدعم النفسي والمساعدات الإنسانية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي لأسر ضحايا حادث كفر السنابسة.

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الطريق الدائري الإقليمي الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الكشف عن تعاطي المخدرات كفر السنابسة محافظة المنوفية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صندوق مكافحه وعلاج الادمان وزارة الداخلية

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