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أخبار مصر

مايا مرسي: منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة دور الأيتام.. وإغلاق 49 دار رعاية مخالفة

د. مايا مرسي وزيرة
د. مايا مرسي وزيرة التضامن، فيتو

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان جودة الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال داخل هذه الدور.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة التكنولوجية الفورية على أداء دور الرعاية، وتيسير اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات أو تجاوزات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وسليمة للأطفال المقيمين بها.

إغلاق 49 دار رعاية مخالفة

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تم إغلاق 49 دار رعاية مخالفة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ومعاينات ميدانية أثبتت عدم التزام تلك الدور بالضوابط والمعايير المقررة من جانب الوزارة.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة مستمرة في وقف إصدار تراخيص جديدة لأي دار رعاية لا تلتزم بالاشتراطات الفنية والإنسانية، مشددة على أن حماية الأطفال الأيتام وتوفير أفضل سبل الرعاية لهم تُعد من أولويات العمل الاجتماعي في مصر.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة التي تعمل الدولة على تعزيزها.

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الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مراقبة دور رعاية الأيتام إغلاق 49 دار رعاية

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