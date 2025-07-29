محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل ويبحثان ملفات التدريب والتشغيل والسلامة المهنية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم، محمد جبران وزير العمل، في زيارة رسمية تأتي في إطار دعم جهود نشر الوعي بقانون العمل الجديد، وتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني لتهيئة بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وخلال الاستقبال؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بزيارة وزير العمل، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والحكومية في قضايا العمل والتوظيف، ودعم مساعي الدولة في تهيئة بيئة عمل عصرية ومتطورة.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوظيف وتنمية مهارات الشباب، وتسعى بالتنسيق مع وزارة العمل إلى توفير فرص تدريبية ومهنية تسهم في دمج الشباب بسوق العمل بشكل فعّال، مشيدًا بالدور المحوري للوزارة في دعم المحافظات في هذا المجال.

من جانبه، ثمّن الوزير محمد جبران حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا رائدًا في التفاعل الإيجابي مع مبادرات الوزارة ونشر الوعي بالتشريعات الحديثة، ومؤكدًا أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير آليات التدريب والسلامة المهنية بما يواكب تطورات سوق العمل المحلي والدولي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المشترك وتكثيف الجهود نحو تحسين بيئة العمل وتمكين الكوادر الوطنية من المشاركة في عملية التنمية الشاملة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

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