برواتب تصل لـ 8 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في مجالات متعددة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، عن توافر 68 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات المقاولات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، برواتب تتراوح ما بين 2500 إلى 8000 ريال سعودي شهريًّا.

وذلك في تخصصات هندسية وفنية وإشرافية، مع توفير سكن، تأمين طبي، سيارة، هاتف، ولاب توب حسب الوظيفة.ودعا الوزير الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 ولمدة 5 أيام، بإرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني هنا



وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون المستمر مع كبرى شركات التشييد والبناء في الدول العربية، لفتح آفاق جديدة للعمل أمام الكفاءات المصرية

ومن جانبها قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن الوظائف المطلوبة في الإعلان تشمل: 3 مدير مشروع – بخبرة 12 سنة في مياه وصرف صحي – الراتب: 8000 ريال، 12 مهندس مراقبة جودة – بخبرة 7 سنوات في مشاريع المياه والصرف – الراتب: 6000 ريال، 12 أخصائي أمن وسلامة – بخبرة 7 سنوات وشهادة OSHA – الراتب: 4500 ريال، 5 أخصائي GIS – خبرة 5 سنوات في نظم المعلومات الجغرافية والرسم الهندسي – الراتب: 4000 ريال، 12 مسّاح – خبرة في GPS والتوتال ستيشن – الراتب: 4000 ريال



12 مراقب عام – بخبرة 6 سنوات في مشاريع المياه والصرف – الراتب: 2500 ريال، 12 سبّاك – بخبرة في مشاريع المياه والصرف – الراتب: 2000 ريال.

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