انطلاق فعاليات «مصر النهارده رياضة» بالأقصر احتفالا بأول إنجاز أولمبي (صور)

شهدت محافظة الأقصر، الثلاثاء، انطلاق فعاليات المسيرة الرياضية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «مصر النهاردة رياضة»، احتفالًا بأول إنجاز مصري في الألعاب الأولمبية، تحقق في دورة الألعاب الأوليمبية أمستردام ١٩٢٨.

ماراثون رياضي في الأقصر

وأطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.



شارك في المسيرة التي انطلقت من أمام ساحة معبد الأقصر الي ديوان عام محافظة الأقصر، أكثر من 300 شاب وفتاة من أعضاء الكيانات الشبابية ومشروع شباب يدير شباب وأعضاء مراكز الشباب، والفرق الرياضية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على أهمية الرياضة كأداة تنموية ومجتمعية، ورسالة لدعم الأبطال الأوليمبيين، وتحفيز المجتمع المصري على مواصلة الإنجازات الرياضية.



جرى تنظيم المسيرة بإشراف صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير ادارة الرياضة، وعمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر، وفريق عمل إدارة الرياضة بالمديرية.

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