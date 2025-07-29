الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق فعاليات «مصر النهارده رياضة» بالأقصر احتفالا بأول إنجاز أولمبي (صور)

أثناء الفعاليات
أثناء الفعاليات

شهدت محافظة الأقصر، الثلاثاء، انطلاق  فعاليات المسيرة الرياضية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «مصر النهاردة رياضة»، احتفالًا بأول إنجاز مصري في الألعاب الأولمبية، تحقق في دورة الألعاب الأوليمبية أمستردام ١٩٢٨.

ماراثون رياضي في الأقصر 

وأطلق إشارة البدء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع. 


شارك في المسيرة التي انطلقت من أمام ساحة معبد الأقصر الي ديوان عام محافظة الأقصر، أكثر من 300 شاب وفتاة من أعضاء الكيانات الشبابية ومشروع شباب يدير شباب وأعضاء مراكز الشباب، والفرق الرياضية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.


وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا على أهمية الرياضة كأداة تنموية ومجتمعية، ورسالة لدعم الأبطال الأوليمبيين، وتحفيز المجتمع المصري على مواصلة الإنجازات الرياضية.


جرى تنظيم المسيرة بإشراف صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير ادارة الرياضة، وعمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر، وفريق عمل إدارة الرياضة بالمديرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر مدينة الأقصر ماراثون الألعاب الأولمبية رياضة الاقصر الشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يشارك بحفل ختام برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية

اتحاد الغرف السياحية يوضح حقيقة إلغاء الحج البري العام المقبل

محافظ الأقصر يوجه بإزالة الإشغالات بمنطقة أبو الجود

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

خدمات

المزيد

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر اليورو في 5 بنوك مصرية اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads