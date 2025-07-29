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ثقافة وفنون

عطل فني يعطل انتخابات نقابة الموسيقيين وإنقاذ الموقف بمولدات كهربائية طارئة

انتخابات نقابة المهن
انتخابات نقابة المهن الموسيقية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية التي تجري اليوم الثلاثاء بنادي جامعة القاهرة، حدوث عطل فني مفاجئ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف العملية الانتخابية مؤقتًا.

 

تفاصيل العطل
 

وقع العطل الكهربائي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وسط ذروة توافد أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم، حيث انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن مبنى نادي جامعة القاهرة، المقر المخصص لإجراء الانتخابات.

 

التدخل السريع للحلول الطارئة
 

سارعت إدارة النقابة بالتنسيق مع إدارة النادي إلى الاستعانة بمولدات كهربائية طارئة لاستكمال العملية الانتخابية دون تأخير كبير، حيث تم توفير مولدين كهربائيين كبيرين لضمان استمرار التيار الكهربائي اللازم لتشغيل الأجهزة والإضاءة.

وتمكنت اللجنة المشرفة على الانتخابات من استئناف عملية التصويت خلال عشرين دقيقة من انقطاع الكهرباء، وذلك بعد تشغيل المولدات الكهربائية التي وفرت الطاقة اللازمة لاستكمال الانتخابات في الموعد المحدد.

رغم العطل المؤقت، شهدت الانتخابات إقبالًا كثيفًا من أعضاء النقابة، حيث واصل الحضور التوافد على مقر الاقتراع دون أن يتأثر حماسهم للمشاركة في هذا الاستحقاق النقابي المهم.

إجراءات احترازية
 

اتخذت إدارة النقابة إجراءات احترازية إضافية لضمان عدم تكرار مثل هذا العطل، بما في ذلك الاحتفاظ بمولدات إضافية احتياطية والتنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استقرار التيار حتى انتهاء العملية الانتخابية.

استكمال المسيرة الديمقراطية
 

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن هذا العارض الفني لن يؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تسير وفقًا للقواعد المحددة، وأن النتائج ستعلن في موعدها المحدد.

 

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