رمضان صبحي ينضم للقائمة، نجوم عالميون ضلوا الطريق

رمضان صبحي، شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة للاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز رمضان صبحي.

وجاء ذلك بعد أن ألقت سلطات مطار القاهرة القبض علي رمضان صبحي أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده بعد اتهامه في قضية بقيام شخص بأداء الامتحان بدلا منه.

ولا يعد رمضان صبحي أول لاعب كرة القدم يضل طريقه النجومية ويدخل في أزمات قضائية حيث سبقه نجوم كبار دخلوا السجن بالفعل ونستعرض بعضها على سبيل المثال لا الحصر في السطور التالية:

روبينيو من ريال مدريد إلى سجن بالبرازيل

يقضي اللاعب البرازيلي روبينو لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق عقوبة بالسجن؛ بسبب اغتصاب جماعي، في سجن بالبرازيل.

وحكمت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد إدانته في عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة ميلانو، علما أن الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاعه عن قميص ميلان.

داني ألفيس يضل الطريق

حُكم على اللاعب البرازيلي داني الفيس لاعب برشلونة السابق بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة، من قبل محكمة برشلونة، بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالخضوع للمراقبة لمدة خمس سنوات، والابتعاد عن الضحية وعدم التواصل معها لمدة تسع سنوات وستة أشهر، ودفْع تعويض قدره 150 ألف يورو، وتحمل تكاليف المحاكمة.

بينجامين ميندي سجن وتبرئة

كما سجن لاعب مانشستر سيتي السابق في عام 2021 بتهمة ارتكاب بضع جرائم اغتصاب والاعتداء الجنسي، وغادر السجن في يناير 2022 بعد دفع كفالة، وقد برأته المحكمة من ست تهم، ولا تزال هناك تهمتان معلقتان.

روبن سيميدو

غادر المدافع البرتغالي سجن بوكاسنت في إسبانيا قبل فترة وجيزة من انضمامه إلى نادي هويسكا، بعد أن قضى فيه 142 يومًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهم محاولة القتل والإيذاء والتهديد والاحتجاز غير القانوني وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني والسرقة المصحوبة بالعنف.

توني آدامز سجن 4 شهور

خلال مسيرته، عانى توني آدامز، قائد ومدافع آرسنال، من إدمان الكحول حيث انتهى به الأمر بالسجن لمدة 4 أشهر، وورَّطه إدمانُه على الكحول في العديد من الشجارات في الحانات، وحدث ذات مرة أن لعب مباراة وهو في حالة سكر.

الحدث الذي أدى إلى سجن آدامز وقع في عام 1990، حين اصطدم بسيارته بجدار، ومن الواضح أنه فقد السيطرة على السيارة؛ لأن مستوى الكحول في دمه كان أكثر من أربعة أضعاف الحد القانوني المسموح به وبعد اعتقاله، تم الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك، تم الإفراج عنه بعد قضاء نصف مدة العقوبة، ثم عاد إلى آرسنال، النادي الذي قضى فيه مسيرته الكروية التي امتدت لـ 22 عامًا.

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