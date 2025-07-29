رئيس الإنجيلية: حماية دور العبادة مسئولية أخلاقية وإنسانية أمام الله والتاريخ

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الحادث الإرهابي المروّع الذي استهدف مصلّين أبرياء داخل كنيسة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن سقوط أكثر من ٤٠ شهيدًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في جريمة هزّت الضمير الإنساني، وانتهكت قدسية العبادة وحرمة دور الصلاة.

جريمة ضد القيم الإنسانية

وقال الدكتور القس أندريه زكي في بيان رسمي: "ما جرى ليس مجرد اعتداء على كنيسة، بل هو جريمة ضد كل القيم الإنسانية والدينية، وضد قدسية الحياة ذاتها. ونقف، نحن في الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى جانب إخوتنا في الكونغو، حاملين في قلوبنا صلاة من أجلهم، ومن أجل أن يُرفع عنهم هذا الكابوس العنيف."

وأضاف:"إن حماية دور العبادة ليست فقط مسؤولية أمنية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية أمام الله والتاريخ."

وأكدت الطائفة الإنجيلية بمصر تضامنها الكامل مع الكنيسة الكاثوليكية، ومع العائلات المكلومة، ومع أبناء الشعب الكونغولي، في هذا المصاب الأليم الذي استباح الصلاة، وحوّل بيتًا من بيوت الله إلى ساحة ألم وفقد.

كما جدّدت الطائفة رفضها القاطع لكل أشكال العنف والتكفير والترويع باسم الدين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في وقف هذه الاعتداءات المتكررة، ودعم جهود الاستقرار، وحماية المدنيين، وضمان حرية العبادة.

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