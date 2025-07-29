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أول قرار رسمي في الاعتداء على طبيب أبو حماد، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

مستشفي ابوحماد المركزي،فيتو
مستشفي ابوحماد المركزي،فيتو

قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية حبس المتهم بالاعتداء على أحد أطباء مستشفى أبو حماد المركزي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية الواقعة التي شهدها المستشفى مؤخرًا أثناء تأدية الطبيب لعمله.

بعد واقعة الاعتداء على طبيب أبو حماد، نقابة الأطباء بالشرقية تتحرك رسميًا والنيابة تحقق مع المتهم

أعلن الدكتور خالد صفوت، نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، في وقت سابق  تحرير محضر رسمي باسم مستشفى أبو حماد المركزي على خلفية واقعة الاعتداء على أحد الأطباء أثناء تأدية عمله، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المعتدي، وتم التحفظ عليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والتأكد من سير التحقيقات بما يضمن حقوق الطبيب والمؤسسة

وأوضح النقيب أن أحد أعضاء مجلس النقابة يرافقه المستشار القانوني سيقوم، اليوم، بزيارة الطبيب المصاب داخل المستشفى لمراجعة كافة الخطوات القانونية التي تم اتخاذها، والتأكد من سير التحقيقات بما يضمن حقوق الطبيب والمؤسسة.

التعامل الفوري مع الواقعة 

وأشار إلى أن إدارة مستشفى أبوحماد المركزي وقسم الشرطة لم يتأخرا في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث جرى تحرير المحضر باسم المؤسسة، كما تم التعامل الفوري مع الواقعة.

وأكد نقيب الأطباء أن حالة الطبيب الصحية مستقرة حاليًا، ويتلقى الرعاية اللازمة تحت الملاحظة داخل المستشفى.

تفاصيل الاعتداء على طبيب بمستشفى أبو حماد المركزي 

شهدت مستشفى أبو حماد المركزي واقعة اعتداء مؤسفة على طبيب جراحة عامة بقسم الاستقبال والطوارئ، أسفرت عن إصابته بجرح قطعي في الرأس وكدمات بالوجه والعين، وذلك عقب قيامه بتحويل حالة مرضية إلى مستشفى الزقازيق العام لعدم توفر تخصص الأوعية الدموية.

تحركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بشكل عاجل، وأدانت الواقعة على لسان وكيل الوزارة الدكتور هاني مصطفى جميعه، الذي أكد أن الاعتداء على الأطباء خط أحمر. وتم إخطار الشرطة التي تحفظت على المعتدين، وتم تحرير محضر رسمي لبدء التحقيقات.

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