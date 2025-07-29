وزير البترول يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون المشترك

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحية الإماراتي وذلك بإمارة أبوظبي.

جاء اللقاء في سياق في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة.

تعزيز الشراكة المصرية الإماراتية في مجال الطاقة

استعرض الوزيران أوجه التعاون في كافة المجالات الخاصة بقطاع الطاقة في ضوء التزام البلدين بتعزيز الشراكة في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق التكامل الإقليمي.

كما اتفق الوزيران على عقد مجموعة عمل مشتركة من كلا الوزارتين للاستفادة من قصص النجاح الخاصة بكل وزارة.

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة إلى نظيره الإماراتي لزيارة جمهورية مصر العربية.

رافق السيد الوزير في الزيارة الرسمية كل من المهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج والسيد ناصر شومان وكيل الوزارة للنقل والتسويق والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.