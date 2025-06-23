تعاون بين هيئة البترول وIEOC لتحسين المهارات الفنية بمجال السلامة والصحة المهنية

وقع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة نوايا(اتفاق مبدئى) مع الشركة الدولية للزيت IEOC، لإطلاق برنامج متكامل لتطوير قدرات السلامة.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة وللحفاظ على البيئة وحمايتها وسلامة وصحة العاملين بها والمتعاملين معها طبقًا للقوانين والأنظمة وأصول الممارسات المهنية والإجراءات والمعايير المحلية والدولية المعتمدة بما يضمن التحسين المستمر وأمان الكوادر والمنشآت والمعدات والمهمات واستدامة العمل والإنتاج.

توحيد الرؤية لرفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية



وتهدف المذكرة إلى توحيد الرؤية والتوجهات نحو رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية، مع التركيز على تطوير المهارات السلوكية والقيادية فى هذا المجال الحيوي، بما ينعكس على الأداء التشغيلي واستدامة العمليات البترولية.



وقع على المذكرة المهندس فرانشيسكو جاسبارى مدير عام شركة IEOC، بحضور الدكتور كيميائى تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ورافاييلا كولتريرا مدير عام السلامة والصحة المهنية ومحمود أبو اليزيد مدير عام العلاقات الخارجية ونائب المدير العام والكيميائى محمد سناري خبير مساعد حماية البيئة بهيئة البترول والمهندس محمود النجار مدير عام السلامة بهيئة البترول والكيميائى مصطفى عبيد مدير عام مساعد السلامة بهيئة البترول.

تحسين المهارات الفنية والمهنية من خلال التقييم المنهجي لكفاءات القوى العاملة



يتضمن نطاق العمل والأهداف لمذكرة النوايا، التفاهم حول إطار العمل الذى يعتزم الطرفان تنفيذه وهو تقييم إمكانية تنفيذ برنامج بناء القدرات "CBP"، والذى يستهدف تحسين المهارات الفنية والمهنية من خلال التقييم المنهجي لكفاءات القوى العاملة وبرامج التدريب ورفع جودة وفعالية ورش العمل والندوات وتعزيز النمو المهني المستمر للموظفين من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتحسين الأداء فى مجال السلامة عبر مشاركة الدروس المستفادة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

بالإضافة إلى البيانات والتقارير المتعلقة بالممارسات المعتمدة فى هذا المجال وتحديد وتنفيذ أفضل الممارسات فى مجال السلامة للحد من معدلات الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل وتطوير واعتماد إرشادات وإجراءات موحدة لضمان بيئة عمل آمنة وتعزيز ميثاق السلامة من خلال تبني التقنيات المبتكرة والمنهجيات المتقدمة والمراقبة والتقييم المنتظم لأداء ميثاق السلامة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز رؤية مشتركة للسلامة من خلال تنفيذ بروتوكولات وأدوات موحدة وتطوير حلول ابتكارية للقضايا المشتركة فى القطاع عبر مشروعات بحثية مشتركة وتشجيع تبنى التقنيات الناشئة لتحسين السلامة والكفاءة التشغيلية، لا سيما فى مجالى الطاقة الشمسية والبطاريات.



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