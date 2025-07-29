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رياضة

الكشف عن ترتيب محمد صلاح في أفضل صفقات الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قائمة تضم أفضل صفقات الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بمناسبة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صلاح رابع أفضل صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي 

وبحسب شبكة give me sports الإنجليزية فإن محمد صلاح جاء في المركز الرابع بعد انتقاله لليفربول في صيف عام 2017.

وجاءت قائمة أفضل 10 صفقات في  الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

 1. تييري هنري (يوفنتوس إلى آرسنال مقابل 11 مليون جنيه إسترليني)

2. كريستيانو رونالدو (لشبونة إلى مانشستر يونايتد مقابل 12 مليون إسترليني)

3. كانتونا (ليدز إلى مانشستر يونايتد مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني)

4. محمد صلاح (روما إلى ليفربول مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني)

5. فينسنت كومباني (هامبورج إلى مانشستر سيتي مقابل 6 ملايين إسترليني)

6. دروجبا (مارسيليا إلى تشيلسي مقابل 24 مليون جنيه إسترليني)

7. أجويرو (أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني)

8. روي كين (نوتينجهام إلى مانشستر يونايتد مقابل 3.7 مليون جنيه إسترليني)

9. لامبارد (وست هام إلى تشيلسي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني)

10. فان دايك (ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني).

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