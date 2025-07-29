لويس دياز يصل ميونخ للتوقيع للبايرن (فيديو)

وصل الكولومبي الدولي لويس دياز، جناح فريق ليفربول، إلى مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، لإجراء الفحص الطبي في نادي بايرن ميونخ.

دياز في ميونخ

ورصدت صحيفة بيلد الألمانية اللاعب فور وصوله إلى مطار ميونخ، وفقًا لما أظهرته صور نشرتها الصحيفة الشهيرة.



ومن المتوقع أن يوقع دياز عقدًا لمدة أربع سنوات مع النادي البافاري، ومن المنتظر أن يصدر إعلان رسمي في وقت لاحق من اليوم.



ووفقا لتقارير إخبارية، سيدفع بايرن 75 مليون يورو إلى ليفربول مقابل الحصول على خدمات دياز.



وفي حال سير الأمور كما هو مخطط لها، ربما يشارك دياز لأول مرة مع بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم المنصرم، خلال المباراة الودية ضد ليون الفرنسي يوم السبت المقبل.



ولم يكن ليفربول، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي، مستعدًا في البداية لبيع دياز، لكن الوضع تغير بعد تعاقد الفريق الأحمر مؤخرًا مع هوجو إيكيتيكي، لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني.



ويبحث بايرن عن مهاجم جديد بعد رحيل ليروي ساني وتوماس مولر، وبعد فشله في التعاقد مع فلوريان فيرتز، المنتقل من ليفركوزن إلى ليفربول.





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