انطلاق مسيرة رياضية بكفر الشيخ احتفالا بأول إنجاز مصري في الألعاب الأولمبية (صور)

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المسيرة الرياضية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «مصر النهارده رياضة»، احتفالًا بأول إنجاز مصري في الألعاب الأولمبية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وعدد من القيادات التنفيذية.

وانطلقت المسيرة بالتزامن مع محافظات الجمهورية، بإشارة البدء التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

شارك في المسيرة التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بميدان النصر حتى مقر مديرية الشباب والرياضة، عدد من الشباب والفتيات أعضاء الكيانات الشبابية ومشروع شباب يدير شباب وأعضاء مراكز الشباب، والفرق الرياضية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ: إن المحافظة حريصة على دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية الهادفة، وتشجيع الشباب والنشء على المشاركة الفاعلة، بما يُسهم في غرس الانتماء الوطني وتعزيز روح العمل الجماعي، موجهًا الشكر لوزارة الشباب والرياضة على جهودها المتميزة في نشر ثقافة الرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الاحتفالية تضمنت الفعاليات الرياضية المتنوعة من تدريبات اللياقة البدنية، وشد الحبل، وكرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة الشاطئية، والتي نُظمت بمصيف بلطيم، إلى جانب أنشطة رياضية أخرى بمراكز الشباب والأندية بمختلف قرى ومدن المحافظة على مدار اليوم.

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