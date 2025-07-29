القبض على قائد سيارة نقل بتهمة دهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية بكورنيش المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة نقل دهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية أعلى كورنيش النيل بـ المعادي، مما أسفر عن مصرعهما.

حادث كورنيش النيل بالمعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طريق كورنيش النيل بالمعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين دهستهما سيارة نقل أثناء استقلالهما دراجة نارية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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