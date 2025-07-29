4 قتلى بينهم ضابط شرطة، هجوم مسلح على مبنى يضم مكاتب دوري كرة القدم والاستثمار بأمريكا (فيديو)

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسلحا أطلق النار على 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة داخل مبنى يضم مكاتب دوري كرة القدم ومكاتب صندوق الاستثمار بلاكستون في وسط مانهاتن بولاية نيويورك.



وأوضحت الصحيفة أن "إطلاق النار وقع في المبنى رقم 345 بشارع بارك أفينيو الشرقي، الواقع على الشارع 52".

BREAKING: Shooting reported in Midtown Manhattan, New York



prayers and stay safe 🙏 pic.twitter.com/i7995cjy6D — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) July 29, 2025

وتشير السجلات إلى أن الشركات التي لديها مكاتب داخل المبنى في هذا العنوان تشمل الدوري الوطني لكرة القدم، وشركة الأدوية بريستول مايرز سكويب، فضلا عن الشركات المالية بلاكستون وكيه بي إم جي.

وذكرت مصادر متعددة أن "المسلح، الذي كان يحمل بندقية هجومية، أطلق النار على ضابط شرطة، فيما أصيب عدة أشخاص من المارة أيضا بإطلاق النار".

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مصادر، أن "ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، أصيبوا في إطلاق النار، وقد استجابت الشرطة لبلاغ الحادث بسرعة".

ولاحقا أفاد إعلام أمريكي، بوقوع 4 قتلى بينهم ضابط شرطة في إطلاق نار وسط مانهاتن في نيويورك.

Manhattan Shooter terminated and blurred out on the floor next to his gun.



Fearful employees barricaded door for protection pic.twitter.com/0z8uSq33yq — Culture War Report (@CultureWar2020) July 29, 2025



وأشار عمدة نيويورك إريك آدامز إلى أن "الشرطة تعمل في المكان ويطلب من السكان اتخاذ تدابير الحيطة".

وأضاف: "يرجى اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة إذا كنتم في المنطقة، ولا تخرجوا من منازلكم إذا كنتم بالقرب من بارك أفينيو وشارع 51 الشرقي".

ولم تقدم الشرطة على الفور تفاصيل عن حالة الضابط الجريح والاثنين الآخرين اللذين أصيبا بالرصاص.

🚨🇺🇸: Pelo menos três vítimas foram baleadas em arranha-céu no centro de Manhattan; suspeito foi 'neutralizado.



O atirador, informou o NPost, havia se barricado dentro da torre de escritórios, possivelmente no 32º andar do prédio. #BREAKING #NEWYORK #Manhattan #USA



🗞️ Reuters pic.twitter.com/7Z1aVtDMFn — Max Viana (@MaxWill83744534) July 29, 2025

وقالت الشرطة إنه "تم تحييد مطلق النار، وفي الوقت الحالي، واحتواء المشهد وتحييد مطلق النار الوحيد".

وأفادت "فوكس نيوز" بأن "المسلح في المبنى بمانهاتن يعتقد أنه أطلق النار على نفسه بعد مطاردة الشرطة له".

وأظهرت مقاطع فيديو وجودا أمنيا مكثفا حول المبنى والشرطة تطوق مكان الحادث وسيارات الإسعاف تهرع للمنطقة.

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