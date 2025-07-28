ضبط ومصادرة 162 جهاز صوت وسماعة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جهود المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 162 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الإزعاج والتلوث السمعي.

وكان محافظ الدقهلية كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين.

كما أكد المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

حملات في السنبلاوين

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 29 سماعة، 14 بازوكا صغيرة، جهاز بازوكا كبير، صب كبير، ميكروفون.

حملة على مكبرات الصوت والتكاتك بشرق المنصورة

وفي حي شرق المنصورة، تابع الدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، حملة على مكبرات الصوت والتكاتك، بإشراف نواب رئيس الحي، ومشاركة إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، جهاز بازوكا كبير، جهاز جي ام كبير، 4 جي ام صغير، 4 سماعات صوت.

كما قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال حملة على أجهزة الصوت أسفرت عن ضبط ومصادرة 4 جهاز بازوكا.

بلقاس تشن حملات علي التكاتك

وفي مركز بلقاس قامت غادة الحمادي رئيس المدينة، بقيادة حملة على التكاتك بإشراف إدارة الإشغالات، وتمت خلالها ضبط ومصادرة 10 سماعات، 10 بازوكا، وعدد 2 طقم صوت، وقام الأستاذ أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة المطرية، بمتابعة حملة تم خلالها ضبط ومصادرة، 4 جهاز بازوكا، وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد بمتابعة حملة أسفرت عن ضبط ومصادرة، 10 سماعات مختلفة النوع.

حملة في شوارع الكردي على التكاتك

وفي مركز ومدينة الكردي قام الأستاذ وائل عابد، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة بإشراف إدارة الإشغالات أسفرت عن ضبط ومصادرة، 2 تابلوه، 8 سماعات، 5 بازوكا، مضخم صوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وما تزال الحملات اليومية مستمرة للتصدي للتلوث السمعي.

حملة مكبرة في أجا لمصادرة مكبرات الصوت

وقام محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات أسفرت عن ضبط ومصادرة، 50 من أطقم الصوت المتنوعة تشمل بازوكات وسماعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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