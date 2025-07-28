غدًا.. منتخب الناشئين للكرة الطائرة يواجه بولندا في بطولة العالم بأوزبكستان

يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة مباراة قوية أمام منتخب بولندا، في تمام الساعة التاسعة صباح غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليًا في أوزبكستان.

ويسعى منتخب الفراعنة إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين ترتيبه وإنهاء مشواره في بطولة العالم بصورة مشرفة.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على تونس بنتيجة 3-0، قبل أن يتعرض لثلاث هزائم متتالية أمام كل من إسبانيا بنتيجة 1-3، وإيطاليا 0-3، ثم إيران بنفس النتيجة في الجولة الماضية.

ويحتل المنتخب الوطني حاليًا المركز الخامس في المجموعة، ولا تزال أمامه فرصة قوية لتحقيق الفوز على بولندا وتحسين ترتيبه العام مع ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في مجموعة قوية تضم إلى جانبه منتخبات: إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، وإسبانيا.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم بأوزبكستان

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا، هم: مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق.

بينما يضم الجهاز الفني للفراعنة كلًّا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، ومحمد يونس طبيبًا للمنتخب.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة يتابع كافة مباريات بطولة العالم، وقد لاحظ مدى التطور الكبير للعبة على المستوى العالمي. وأشار إلى أنه سيتم تقييم أداء منتخب مصر والجلوس مع الجهاز الفني عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء مشوار المنتخب في البطولة، من أجل دراسة الإيجابيات والسلبيات، والعمل على تطوير أداء منتخب الناشئين، وتأهيلهم ليكونوا العمود الفقري للمنتخب الأول، والاستفادة من أفضل العناصر لتدعيم منتخب الفراعنة الكبار.

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