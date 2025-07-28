أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على نداء السيسي لترامب بشأن غزة

ثمن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، اليوم الإثنين، النداء الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

نداء الرئيس السيسي لوقف الحرب في غزة

وقال الرئيس الفلسطيني: إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي استكمالا لدور مصر التاريخي والمهم لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: نداء الرئيس المصري يأتي ضمن جهود بلاده لإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني ومنع التهجير.

ووجه الرئيس السيسي نداءً إلى الولايات المتحدة والأشقاء في المنطقة العربية، ودول العالم، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب في غزة، وإدخال المساعدات لأهالي القطاع.

وعقب هذا النداء أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من التصريحات قبل قليل خلال مؤتمر صحفي في إسكتلندا مع رئيس الوزراء البريطاني كالتالي:

- نريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

- من الصعب التعامل مع حماس.

- نأمل أن يصل الطعام إلى المحتاجين.

- أتحدث إلى نتنياهو وسنأتي بخطط مختلفة.

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