غدا، أولى جلسات محاكمة البلوجر أكرم سلام بتهمة استعراض القوة وترويع سيدة أردنية

تنظر المحكمة المختصة، غدا، أولى جلسات محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.

أولى جلسات محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بترويع سيدة أردنية

وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها “ا. ا. ع”، وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم، وذلك حال كونه محرزا سلاحا أبيض سكين.

رفض الاستئناف المقدم من اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين

وكانت محكمة جنح مستأنف المقطم قد قضت برفض الاستئناف المقدم من اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم، وأيدت الحكم السابق.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، والمتهم فيها اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي على سيدة بمنطقة المقطم.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، أكرم سلام تهمة استعراض القوة في منطقة المقطم.

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