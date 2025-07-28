قديمة وهدفها إثارة البلبلة، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديوهات وجود تجمعات للمواطنين بالمحافظات

نفى مصدر أمني صحة مقاطع الفيديو التي تم تداولها على عدد من الصفحات التابعة للجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وجود تجمعات بمحافظة من المحافظات في الوقت الراهن.

المقاطع تعود لعام 2019

وأكد المصدر أن تلك المقاطع المصورة قديمة وسبق تداولها في عام 2019، ويتم إعادة نشرها ضمن حملة تضليل ممنهجة تقودها عناصر الجماعة الإرهابية المتواجدة بالخارج بهدف إثارة البلبلة، والإيحاء زورًا بوجود استجابة شعبية لدعواتهم التحريضية.

تحركات قانونية ضد المروجين

وأوضح المصدر الأمني أن الأجهزة المعنية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر والصفحات التي تقوم بترويج مثل هذه الأكاذيب والمقاطع المفبركة، مؤكدًا على يقظة الأجهزة الأمنية في رصد أي محاولات لنشر الفوضى أو بث الشائعات داخل المجتمع.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.