مستشفى الأمل: إصابة 10 فلسطينيين في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات بخان يونس

أفادت مصادر طبية في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 10 مواطنين بجروح متفاوتة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المدنيين، أثناء انتظارهم استلام مساعدات إنسانية في منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

مسؤول أممي: دخول 80 شاحنة إلى غزة لا يكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم، عن دخول 80 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الدولية المستمرة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

ورغم ترحيبه بوصول الشاحنات، أكد مسؤول أممي أن هذه الكمية "غير كافية على الإطلاق" لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول الإمدادات وتدهور الوضع المعيشي نتيجة العدوان والحصار المستمر.

وأشار المسؤول إلى أن غزة تحتاج إلى تدفق منتظم وكبير للمساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء والمياه والوقود، محذرًا من أن التأخير أو التقنين في المساعدات قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والغذائية داخل القطاع.

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين: يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين.

بدء مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أنه يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وتابع: أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه من أجل الوصول لحل سياسي في الشرق الأوسط.

وبدأ مؤتمر حل الدولتين، الذي يعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وتعقد الأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث مصير حل الدولتين التى تقاطعه كل من أمريكا وإسرائيل فيما تتكثف الضغوط الدولية على إسرائيل، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويأتي إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، أنه سيعترف بدولة فلسطين رسميًا في سبتمبر المقبل، في المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة وترأسه باريس والرياض، أملا في إحياء هذا المسار.

ويرى المحلل بمجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان، أن المؤتمر "كان محكومًا بعدم الأهمية، إلا أن إعلان ماكرون يغير المُعطى". ويضيف "سيدرس مشاركون آخرون على عجل ما إذا كان عليهم أن يعلنوا أيضًا نيتهم الاعتراف بفلسطين".

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