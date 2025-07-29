مواعيد انطلاق الدوريات الأوربية الخمس الكبرى

تترقب جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان، مواعيد إنطلاق الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوربية، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، لما تضمه من نجوم كبار ومنافسة شرسة بين الفرق المتنافسة فيها.

مواعيد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا

الدوري الإنجليزي: 15 أغسطس

الدوري الإسباني: 15 أغسطس

الدوري الألماني: 22 أغسطس

الدوري الإيطالي: 23 أغسطس

الدوري الفرنسي: 17 أغسطس

قرار جديد لحكام الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل

كشفت وكالة الأنباء البريطانية أن الحكام سيعلنون نتائج جميع القرارات التي تتم مراجعتها عبر شاشات الملعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وجاءت هذه الخطوة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تجربة أولية تم تطبيقها في بطولة كأس العالم للسيدات عام 2023، وعدد آخر من التجارب في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مزيد من المعلومات للجماهير داخل الملاعب ولمشاهدي التلفزيون، حيث من المفترض أن يتم إطلاع مديري فرق الدوري الممتاز والأندية على هذا الأمر وغيره من التغييرات القانونية في الاجتماعات الجارية قبل الموسم الجديد.

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