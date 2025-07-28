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حوادث

القبض على متهمين بسرقة عدادات مياه عقار سكني في مدينة نصر

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات السكنية فى مدينة نصر.


فيديو سرقة عدادات مياه من مدخل عقار مدينة نصر

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ارتكاب  شخصين واقعة سرقة عدادات مياه من مدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تم تحديدهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة القسم.

 و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما باعا المسروقات لـ (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمحل إقامته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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