هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إلقاء بقايا الطعام في سلة المهملات يتعارض مع تعاليم الإسلام التي تحث على عدم التبذير وحفظ النعمة.

كيف أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الطعام؟

وقالت، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، من خلال برنامج حواء، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاقتصاد في المعيشة وعدم الإسراف، سواء في المأكل أو المشرب.

وجاء ذلك ردًا على سؤال من سيدة تُدعى "مونة" من كفر الشيخ، قالت فيه إنها كثيرًا ما يتبقى طعام من الوجبات وتلقيه في القمامة، لتوضح "الخولي" أن الأولى بالمؤمن أن يحرص على إعداد الطعام بقدر الحاجة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يجب أن يكون شهر عبادة لا شهر إسراف.

ماذا افعل ببقايا الطعام وفقا للشرع؟

وأضافت: "إذا تبقى طعام صالح، يمكن الاحتفاظ به لليوم التالي، أو التصدق به لمن يحتاج، أو إطعام الطيور والحيوانات، فكل ذلك يدخل في أبواب الخير".

وأوضحت أن من كانت تفعل ذلك سابقًا دون علم بالحكم فلا إثم عليها إن شاء الله، لكن يجب الانتباه مستقبلًا إلى احترام نعمة الطعام.

وشددت أمينة الفتوى على ضرورة غرس هذه القيم في البيوت المصرية، حفاظًا على النعمة، واتباعًا لسنة النبي الكريم الذي كان لا يعيب طعامًا قط، ولا يهدر منه شيئًا.

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