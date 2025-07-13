ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

أثارت تساؤلات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحة الصلاة أثناء استخدام منتجات التجميل التي تُعرف باسم "الهارد جيل" أو الجل المقوّى للشعر، خاصة من بعض السيدات والفتيات اللاتي يستخدمن هذه المنتجات بشكل يومي.



وجاء تساؤل إحدى الفتيات كالتالي: "أنا مركبة هارد جيل وبصلي كده.. مش أحسن من إني مصليش؟"

الإفتاء ترد: "النية لا تكفي إذا غاب شرط الوضوء"

وفي رد واضح وصريح، أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الكلام غير دقيق شرعًا، موضحة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تصح إلا بوضوء صحيح.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج حواء، على قناة الناس، أن وجود أي حائل يمنع وصول الماء للبشرة — مثل الهارد جيل أو غيره — يجعل الوضوء غير صحيح، وبالتالي الصلاة باطلة شرعًا.

شرط واضح: إزالة الحواجز قبل الوضوء

قالت الخولي:"لو الوضوء غير صحيح، الصلاة بالتالي غير صحيحة، ومفيش حاجة اسمها أصلي كده أحسن من مصليش، لأننا بنتعامل مع ربنا، والصلاة أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة."

وأوضحت أن أي شخص يريد أداء الصلاة يجب أن يتحقق من زوال أي مادة على الجلد أو الشعر تمنع وصول الماء، مؤكدة أن الأمر لا يحتمل التأويل أو التهاون.

فتوى تضع حدًا للتساهل: "الصلاة عبادة لا تقدر بالتقدير الشخصي"

اختتمت أمينة الفتوى حديثها بالتشديد على أن الالتزام بأركان الإسلام لا يقوم على الرأي الشخصي أو "الأحسن من مافيش"، بل يجب أداء العبادة كما شرعها الله، وأن من يُريد القرب من الله فعليه أن يُحسن الطهارة، لأنها مفتاح الصلاة.

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