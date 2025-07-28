الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

وسام الخولي أمينة
وسام الخولي أمينة الفتوي، فيتو

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظهور المرأة أمام رجل أجنبي دون ارتداء الحجاب لا يُنقض الوضوء من الناحية الفقهية، موضحة أن مجرد النظر أو الرؤية لا يفسد الطهارة، ولا يؤثر على صحة الوضوء.

جاء ذلك خلال لقائها في برنامج "حواء" مع الإعلامية سالي سالم، المذاع على قناة "الناس"، مساء اليوم الإثنين، حيث شددت على أهمية فهم الفروق بين أحكام الطهارة وأحكام العورة، وعدم الخلط بينهما.

العورة أمام الأجانب: كل الجسد عدا الوجه والكفين

وأوضحت الخولي أن الشريعة الإسلامية حددت عورة المرأة أمام غير المحارم بأنها تشمل جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وفقًا لأحاديث النبي محمد ﷺ، مؤكدة أن كشف أي جزء من العورة – كالشعر أو الذراع – أمام رجل أجنبي يعد حرامًا شرعًا، حتى لو لم يؤثر ذلك على صحة وضوئها.

الخطأ غير المقصود معذور.. لكن الحذر واجب

وتطرقت أمينة الفتوى إلى بعض المواقف التي قد تحدث عن غير قصد، كأن تفتح فتاة الباب معتقدة أن من يطرقه إحدى صديقاتها أو شقيقاتها، ثم تُفاجأ بوجود رجل أجنبي يرى جزءًا من شعرها. وفي هذه الحالات، أوضحت الخولي أنه يوجد عذر شرعي لعدم التعمد، إلا أن ذلك لا يُغني عن أهمية الحذر والاحتياط في مثل هذه المواقف.

المسؤولية الشرعية والأدبية في الالتزام بالحجاب

وشددت الخولي على أن ستر العورة فريضة لا تتعلق بـالوضوء فحسب، بل تعكس امتثالًا لأمر شرعي وأمانة أدبية، مشيرة إلى أن المرأة المسلمة يجب أن تحرص على اللباس الشرعي أمام غير المحارم، وأن تتعامل مع هذا الأمر بوصفه مسؤولية روحية وسلوكية، وليس فقط التزامًا فقهيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الافتاء فتاوي المرأة الوضوء أمينة الفتوى الحجاب قناة الناس محمد

مواد متعلقة

هل التلفظ بالكلام الفاحش يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى تجيب

هل الوضوء في الحمام حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

مديحة حمدي تكشف كواليس ارتدائها الحجاب وحقيقة ندمها على دخول التمثيل

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

أسعار البنزين اليوم، وقيمة الزيادة المرتقبة في سعر الوقود

هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ادعاءات ابنة حسني مبارك المزعومة

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

سر تواجد محمد صلاح في معبد بوذي باليابان

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

كيف اعرف أن الله يحبني؟ أسامة قابيل يجيب (فيديو)

نبايعه ونتبعه حتى نكون من الناجين، علي جمعة يكشف سر خروج المهدي المنتظر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads