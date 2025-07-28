الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظهور المرأة أمام رجل أجنبي دون ارتداء الحجاب لا يُنقض الوضوء من الناحية الفقهية، موضحة أن مجرد النظر أو الرؤية لا يفسد الطهارة، ولا يؤثر على صحة الوضوء.

جاء ذلك خلال لقائها في برنامج "حواء" مع الإعلامية سالي سالم، المذاع على قناة "الناس"، مساء اليوم الإثنين، حيث شددت على أهمية فهم الفروق بين أحكام الطهارة وأحكام العورة، وعدم الخلط بينهما.

العورة أمام الأجانب: كل الجسد عدا الوجه والكفين

وأوضحت الخولي أن الشريعة الإسلامية حددت عورة المرأة أمام غير المحارم بأنها تشمل جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وفقًا لأحاديث النبي محمد ﷺ، مؤكدة أن كشف أي جزء من العورة – كالشعر أو الذراع – أمام رجل أجنبي يعد حرامًا شرعًا، حتى لو لم يؤثر ذلك على صحة وضوئها.

الخطأ غير المقصود معذور.. لكن الحذر واجب

وتطرقت أمينة الفتوى إلى بعض المواقف التي قد تحدث عن غير قصد، كأن تفتح فتاة الباب معتقدة أن من يطرقه إحدى صديقاتها أو شقيقاتها، ثم تُفاجأ بوجود رجل أجنبي يرى جزءًا من شعرها. وفي هذه الحالات، أوضحت الخولي أنه يوجد عذر شرعي لعدم التعمد، إلا أن ذلك لا يُغني عن أهمية الحذر والاحتياط في مثل هذه المواقف.

المسؤولية الشرعية والأدبية في الالتزام بالحجاب

وشددت الخولي على أن ستر العورة فريضة لا تتعلق بـالوضوء فحسب، بل تعكس امتثالًا لأمر شرعي وأمانة أدبية، مشيرة إلى أن المرأة المسلمة يجب أن تحرص على اللباس الشرعي أمام غير المحارم، وأن تتعامل مع هذا الأمر بوصفه مسؤولية روحية وسلوكية، وليس فقط التزامًا فقهيًا.

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