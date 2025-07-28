الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

مصرع طالب بطلق ناري علي يد نجل شقيق برلماني داخل قاعة أفراح بالدقهلية

طلق ناري، فيتو
طلق ناري، فيتو

لقي طالب بكلية التجارة مصرعه بطلق ناري أسفل الرقبة، وذلك من عيار أطلقه نجل شقيق نائب برلماني داخل قاعة أفراح خلال حفل زفاف، بقرية النخيل التابعة لمركز المنزلة، في محافظة الدقهلية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

مصرع طالب بطلق ناري علي يد نجل شقيق برلماني داخل قاعة أفراح بالدقهلية 

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، بمصرع شاب بطلق ناري خلال حفل زفاف بقرية النخيل دائرة المركز.

طلق ناري يؤدي بحياة شاب عشريني 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى وائل السيد ربيع العشري، 20 عامًا، طالب بكلية التجارة، مقيم بقرية ميت مرجا سلسيل، بطلق ناري أسفل الرقبة.

وكشفت التحريات أنه أثناء حضور الضحية حفل زفاف بقرية النخيل بالمنزلة، أطلق المتهم ويدعى محمد م.ال، 30 سنة، نجل شقيق عضو مجلس نواب، عيارًا ناريًا من سلاح بحوزته داخل القاعة ابتهاجًا بالعُرس، وأصاب به المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

ضبط المتهم ونقل الالماوفي المشرحة 

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

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