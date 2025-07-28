إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لإدارتهما مصنعا لـ الحشيش بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو عوض عبد المطلب مرسي وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب، إحالة أوراق كل من " ا.م.ع" و" ا.ك.م" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين،لاتهامهم إنتاج وتصنيع المخدرات والاتجار فيها.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1162 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وكذلك معدات تصنيع ومواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهمين كل من " ا.م.ع" و" ا.ك.م" لقيامهم لإنتاج وتصنيع وحيازة مواد مخدرة لجوهر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازتهما بمسكنهم أدوات وآلات تصنيع المواد المخدرة،ونفاذا لأمر النيابة العامة انتقلت قوة أمنية من مكافحة المخدرات الي محل سكنهم وبطرق باب الوحدة السكنية تم ضبط المتهمان وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وكذلك تفتيش المتهم الثاني عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي

وبتفتيش مسكن المتهمين ضبط بداخلها عدد علبتين بلاستيكية يحويان علي معجون لمخدر الحشيش معد للكبس والتشكيل وجوال بلاستيكي يحوي علي مخدر الحشيش وعدد 4 أشكال أختام معدنية تستخدم في دمغ المخدر بعد التصنيع وميزان رقمي حساس وعدد 2 وعاء ألومنيوم وإطار خشبي وطبق صاج وسكين للخلط والعديد من الآلات مكبس هيدرولكي ومكبس يدوي وأدوات تعبئة وتغليف المواد المخدرة لبيعها وضبط مادة الكيتامين الخاضعة لقيود المواد المخدرة وضبط 300 طربة حشيش

وكذلك العينات الماخوذة من الوعائين والمعدات الموجود عليها عينات مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي اصدرت قرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.