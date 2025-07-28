أسعار البنزين اليوم، وقيمة الزيادة المرتقبة في سعر الوقود

تصدرت أسعار البنزين اليوم محركات البحث لاسيما وأنها تشغل بال المصريين، وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين أسعار الوقود وأسعار السلع، وسط تأكيدات من خبراء في قطاع الطاقة أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بشكل خاص والوقود بشكل عام.

ويتابع ملايين المصريين أنباء زيادة أسعار الوقود مع اقتراب الموعد المحدد لرفع الدعم عن المواد البترولية، والتي حددتها الحكومة في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2025.

وأشار خبراء إلى أن رفع الدعم عن الوقود يأتي في إطار توجه واضح نحو تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تقليص الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق كفاءة أكبر في زيادة الموارد.



العوامل المتحكمة في أسعار البنزين

وصرح مصدر بوزارة البترول لـ “فيتو” أن تكلفة الوقود لا تتوقف على الشراء من الأسواق العالمية فقط، مضيفا أن هناك عوامل أخرى منها النقل وتجهيز الوقود كمادة جاهزة للاستخدام تضاف إلى سعر الوقود، مضيفا أن الدولة تتحمل أكثر من 130 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة لدعم أسعار البنزين، وتعمل حاليا على توجيه هذا المبلغ لتخفيف هذا الدعم وتحويل هذا الدعم إلى القطاعات الإنتاجية.

أكتوبر المقبل موعد زيادة البنزين بكافة انواعة

وأشار المصدر إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سيكون في شهر أكتوبر المقبل، ووفقا لآخر انعقاد للجنة تسعير للمواد البترولية والتي أقرت بانعقادها كل 6 شهور بدلا من 3 أشهر.

وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مؤكدا أن اللجنة أوصت في قرارها الأخير المؤرخ بتاريخ 11 أبريل الماضي علي ان يتم الانعقاد مره اخري بعد مرور 6 شهور.

رفع الدعم عن الوقود نهائيا

وأضاف المصدر أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتطلب رفع الدعم عن المواد البترولية، على أن تراعي الحكومة أسعار بعض المنتجات البترولية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن ومنها السولار، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية اتخاذ اللجنة رفع أسعار البنزين بكامل مشتقاته وتبقي على سعر السولار والغاز الطبيعي للمنازل أو يواجه ارتفاع طفيف.

وتابع أن رفع الدعم عن السولار سيتسبب في موجة كبيرة من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

عدم احتمالية تثبيت الأسعار

وأما بالنسبة لتوقعات تثبيت الأسعار أشار المصدر إلى أنه من الصعب إبقاء اللجنة على الأسعار الأخيرة في ظل إعلان الحكومة عن الجدول الزمني لرفع الدعم في موعد أقصاه العام الحالي، متوقعا زيادة كبيرة في قرار اللجنة القادم.

كما أشار إلى أن الانعقاد القادم لن يكن الأخير لأنه إلى الآن لم نصل إلى الشريحة القريبة من رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية.

أسعار البنزين اليوم

منذ تاريخ 11 أبريل 2025 تقرر أن تكون أسعار البنزين في مصر كالتالي:

- بنزين 95.. 19 جنيه لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

- بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

أسعار الوقود اليوم

- السولار.... 15.5 جنيه لتر

- الكيروسين....15.5 جنيه لتر

- والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

- وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- وطن الغاز الصب 16000 جنيه

- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

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