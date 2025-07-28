ضبط صاحب مخبز بلدى بالإسكندرية لتجميعه كميات من الدقيق المدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.





حيث شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة حملات على المخابز البلدية والأسواق التى تقع فى نطاق الإدارة

و أسفرت عن ضبط صاحب مخبز بلدى لتجميعه دقيق بلدى مدعم خارج المطحن المربوط عليه المخبز وتم التحفظ على عدد ٣ شكاير دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم

ضبط شكاير دقيق بلدى مدعم على أحد السيارات بهدف الاستيلاء على أموال الدعم والبيع فى السوق السوداء وتم التحفظ على عدد ٦ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم

تحرير محضرين توقف مخبزين بلدى مدعم بدون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضرين انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير ٣ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز البلدية

تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز البلدية

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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