الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

رفض توصيله بالموتوسيكل، جهود أمنية لضبط المتهم بطعن طالب جامعي في المنصورة

طعنه بسكين، فيتو
طعنه بسكين، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لضبط شاب متهم بطعن طالب تجارة لخلافات بينهما، ورفضه توصيله بدراجته النارية “موتوسيكل”. 

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ بتعرض الطالب “زياد. ت.”، المقيد بكلية التجارة، للاعتداء من قبل شاب يُدعى “محمد. أ. أ.”، بعدما رفض توصيله على دراجته النارية.

 

طعن المجني عليه 3 طعنات متفرقة وفر هاربا 

وقام المتهم بطعن الطالب في ثلاثة أماكن متفرقة في الرأس والجانب الأيسر من جسده، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بالدقهلية الجانب الأيسر النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمحافظة الدقهلية أمن الدقهلية دراجته النارية محافظة الدقهلية

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