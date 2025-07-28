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حوادث

حريق هائل بأحد المطاعم الشهيرة في الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

نشب  منذ قليل، حريق هائل في أحد المطاعم بشارع الملك في منطقة المنتزة فى الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها لمكان الحادث لإخماد النيران.

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وكانت شرطة النجدة تلقت إخطارا بوقوع حريق في أحد المطاعم،  بشارع الملك في منطقة المندرة بالمنتزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الحماية المدنية، وفرضت كردونا أمنيا حتى لا نتنقل ألسنة اللهب لباقي المكان، وتم إخماد الحريق وتتم أعمال التبريد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق تسبب في تدمير محتويات المطبخ الرئيسي بالكامل، بالإضافة إلى تضرر بعض التجهيزات داخل صالة المطعم، بينما رجّحت التحريات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا بأحد أجهزة التشغيل.

كما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستدعاء مسؤولي المطعم لسماع أقوالهم، فيما كلّفت فريق المعمل الجنائي بالانتقال لمعاينة المكان وتحديد سبب الحريق بدقة

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منطقة المنتزة الاسكندرية شرطة النجدة

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