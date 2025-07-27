سعر أرخص سيارة كهربائية في السوق المحلية خلال شهر يوليو

طرحت فيات، الإيطالي، أرخص سيارة كهربائية داخل السوق المحلية، بسعر يصل نحو 650 ألف جنيه مما يجعلها سيارة فيات كهربائية تلائم الجميع سعر وحجمًا، ولقبت السيارة بـ توبولينو، وجاء ذلك خلال شهر يوليو الجاري.

سرعات سيارات فيات توبولينو في مصر

وتصل سرعة سيارات فيات توبولينو إلى 45 كم/س، ومدى قيادة يصل إلى 75 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، مما يجعلها مثالية للتنقل داخل المدن، خاصة لفئة الشباب. كما يمكن شحن بطاريتها التي تبلغ سعتها 5.4 كيلوواط/ساعة بالكامل خلال 4 ساعات فقط باستخدام مصدر كهربائي منزلي.



مواصفات سيارات فيات توبولينو في مصر

حصلت سيارات فيات توبولينو علي أنظمة الذكاء الاصطناع، وصديقة للبيئة تناسب أساليب الحياة العصرية الحديثة.

ومن خلال هذا الإطلاق، تعزز فيات مكانتها كمبتكر في مجال السيارات الكهربائية العصرية، وتؤكد التزامها بتقديم حلول تنقل استثنائية ترتقي بتجربة القيادة اليومية إلى مستويات جديدة

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