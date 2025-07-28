تنسيق الجامعات 2025، الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقًا للشُعب

تنسيق الجامعات 2025 ، تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد 2025، غدا الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، تبدأ خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

ويتساءل البعض عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات وهل تختلف من شعبة إلي اخري سواء طلاب أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة

الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقًا للشُعب

• تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية، ويتم الإعلان عنها رسميًا عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاثة لطلاب الثانوية العامة المصرية، كما يتم الإعلان عن نتائج باقي الشهادات عبر الموقع التنسيق الإلكتروني.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات. بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع ايصالا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة مازال مستمرا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

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