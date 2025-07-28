محافظ الأقصر يوجه بإزالة الإشغالات بمنطقة أبو الجود

تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعمال تطوير البنية التحتية بمنطقة سيالة بدران بالكرنك، والتي تشمل تركيب أرصفة وبلاط إنترلوك، وتغيير البلدورات، وإنشاء أحواض زراعية في منتصف الشارع وصولًا إلى الميدان.

جولة موسعة لمحافظ الأقصر

وخلال جولته التي بدأت من المجلس الشعبي المحلي وحتى نهاية الشارع مرورًا بالمركز الحضري، سيرًا على الأقدام لمسافة تقارب 400 متر، تابع محافظ الأقصر أعمال تطوير الأرصفة، ووجه بإنشاء ساحة انتظار للسيارات لتيسير حركة المرور.

كما تفقد محافظ الأقصر أعمال الترميم الجارية لمسار كابلات الكهرباء بالشارع، والتي تنفذها مديرية الطرق، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد علي عملية "رد الشيء لأصله" بمبلغ 54 مليون جنيه، وتشمل ترميم جميع شوارع المحافظة التي شهدت أعمال مرافق، على أن تنفذ الأعمال بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وفقًا لتوافر مادة البيتومين.

وفي ذات السياق، توجه محافظ الأقصر إلى منطقة أسفل كوبري أبو الجود، حيث وجه بإزالة الإشغالات أولًا بأول، والتأكيد على التواجد الميداني المستمر للأجهزة المعنية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط.

رافق محافظ الأقصر في جولته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق،والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

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