الإثنين 28 يوليو 2025
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محافظات

بسبب وفاة والده، طفل يتخلص من حياته شنقا بالأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت التحريات وحدة مباحث أرمنت وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر عدم وجود شبهة جنائية في واقعة تلميذ الابتدائي الذي عثر عليه متوفى شقنا أعلى سطح منزل الكائن بناحية أرمنت الحيط.

واقعة تلميذ الابتدائي بالأقصر 

ودلت التحريات على أن الطالب معتز عبد الوهاب 11 عاما طالب في الصف الخامس الابتدائي، أقدم على التخلص من حياته شنقا بواسطة حبل معلق، نظرًا لمروره بأزمة نفسية متأثرًا بوفاة والده. 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الطالب «معتز عبد الوهاب» 11 عاما شنقا معلق في حبل أعلى سطح منزله وسط ظروف غامضة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس بأرمنت لحين انتداب الطبيب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر. 

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