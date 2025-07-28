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شروط قبول طلاب الثانوية الأزهرية في تنسيق الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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 أعلن مكتب تنسيق الجامعات عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

ويبحث بعض أولياء الأمور عن شروط قبول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. 

قبول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

• يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءًا على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، كالتالي: 

أولا: النظام الحديث:

  • الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

  • الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث والقديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.

كليات جديدة تنضم للتنسيق 2025

وكشفت وزارة التعليم العالي عن انضمام مجموعة جديدة من الكليات بالجامعات الحكومية لتنسيق الجامعات 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وهي كالتالي:

  • كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج
  • كلية العلوم بمدينة السادات
  • كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد
  • كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر
  • كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور

وأكدت الوزارة أن هذه الكليات هي إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

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