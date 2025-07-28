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اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 28- 7- 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 شهدت أسعار جرام الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا بختام تعاملات اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • وسجل سعر الجرام عيار 24: 402 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • وعيار 21: 357 درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • وعيار 18: 306 دراهم إماراتية –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

 يأتي هذا الاستقرار في تداولات الذهب اليوم بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية، وعلى المستوى الأسبوعي انخفض الذهب لأسبوعين متتاليين بعد أن تسبب اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دعم شهية المخاطرة وكبح الطلب على الملاذ الآمن، وفق جولد بيليون.

مع بداية هذا الأسبوع وضعت الولايات المتحدة الأمريكي إطار اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي هدد به ترامب الاتحاد الأوروبي من قبل، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

 

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم في وقت لاحق من اليوم لمعالجة الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد، سعيًا لتمديد الهدنة التي حالت دون زيادة الرسوم الجمركية.

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