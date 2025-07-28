مكونة من 4 محاور، السيسي يتابع مستجدات صياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مُستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاستراتيجية ذات الصلة مُكونة من أربعة محاور، كالتالي:

- مواجهة التطرف الديني بكل صوره.

- مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية.

- بناء الإنسان.

- صناعة الحضارة.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها، حيث استعرض وزير الأوقاف الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية “صحح مفاهيمك” التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصور التطرف غير الديني التي تسهم في تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًّا ووطنيًّا.

ووجّه الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أهدافها الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

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